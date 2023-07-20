Бастрыкин взял на контроль проверку лагеря в Верхней Пышме после жалоб подростков на унижения

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме, которую проводят из-за сообщений об унижении детей из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проводится по ст. 117 УК РФ (истязание).

Ранее СМИ сообщали, что осле возвращении со смены из лагеря подростки начали жаловаться родителям, что сотрудники оскорбляли их «северными оленями» и унижали. При этом одного из подростков якобы ударили. Проверки после этого начали прокуратура Свердловской области и СКР.

Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах Александру Бастрыкину представит и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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