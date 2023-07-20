Бастрыкин запросил доклад о проверке сведений о запугивании жителей Сочи мигрантами

Председатель следственного комитета Сочи Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сведений о случаях агрессии мигрантов по отношению к жителям Сочи и угроз полицейским. Об этом сооьбщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в одном из ЖК курорта злоумышленники регулярно гуляют в состоянии опьянения. При себе мужчины носят оружие и устраивают беспорядки: разрушают общедомовое имущество, вгрессивно реагируют на замечания жильцов и избивают людей. После одного из подобных случаев мужчин доставили в отделение полиции, где они стали угрожать сотрудникам.

Ход проверки будет контролироваться центральным аппаратом СКР.

Анастасия Донскова

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