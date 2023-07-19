Главные новости за 19 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму произошел пожар на военном полигоне в Кировском районе. В связи с пожаром перекрыли трассу «Таврида». Кроме того, из-за пожара эвакуировали жителей четырех соседних с полигоном сел.

В Усть-Лабинском районе при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Верховный суд отказал властям Краснодара в пересмотре дела о выдаче застройщику «СанХауз» разрешения на строительство 25-этажного дома.

Девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту и потерявшую там родителей, доставят из краснодарской больницы в Москву.

Глава минтранса Крыма сообщил, что на неопределенный срок работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать с 21:00 до 5:00.

В 2023 году на модернизацию инфраструктуры на территории Краснодарского края СКЖД выделяет более 24 млрд руб., что на 6 млрд руб. больше, чем в прошлом году.

Контейнерный терминал НУТЭП (Новороссийск) занял второе место в РФ по объему грузооборота за первое полугодие 2023 года.

На новом курорте «Лагонаки» в Адыгее к 2026 году введут в эксплуатацию четыре отеля на 690 номеров.

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