«Яндекс Погода»: в Черноземье 20 июля будет облачно, от +20° до +23°

В Черноземье в четверг, 20 июля, будет преимущественно облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +26°, следует из данных «Яндекс Погоды».

В Воронежской и Белгородской областях ожидается малооблачная погода и средняя температура +25° и +26° соответственно. В остальных регионах прогнозируется облачность с прояснениями. Как ожидают синоптики, в Курской области воздух прогреется до +25°. В Липецкой области ожидается температура до +24°.

Немного прохладнее будет жителям Орловской и Тамбовской областей, где отметка термометра поднимется до +23°.

Сергей Калашников

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