Силовики проверяют листовки в поддержку нападавших на Белгородскую область террористов в парфюмерии Avon

Полиция и Следственный комитет РФ (СКР) проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса (РДК) и вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Ъ».

В один из заказов, отправленных косметической компанией, были вложены листовки, на которых после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Отдельно приводилась благодарность за совершенную покупку от поддерживающих власти Украины экстремистов из РДК, недавно совершивших рейды по населенным пунктам Белгородской областей. Там также имелся QR-код, при сканировании которого адресат направлялся на один из Telegram-каналов РДК.

В мае, напомним, Белгородская область пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и временно вводили в области режим контртеррористической операции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте