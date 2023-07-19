Жителей Феодосии предупредили о тренировках военных со стрельбой

20 июля в Феодосии пройдут тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: мэрия Феодосии
Учения планируется провести с 8 до 13 часов. Власти просят жителей и туристов сохранять спокойствие.
На Крымском полуострове регулярно проводятся учения военных. В Севастополе флот проводит тренировку расчетов ППДО на постоянной основе. Муниципальные и региональные власти заранее предупреждают жителей о громких звуках.
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