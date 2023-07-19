В Усть-Лабинском районе в ДТП с двумя иномарками пострадали пять человек

В Усть-Лабинском районе в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на автодороге «Некрасовская — Братский». 21-летний водитель Volkswagen Golf при повороте налево не уступил дорогу встречному Volkswagen Polo. В результате аварии пострадали 21-летний пассажир иномарки виновника ДТП, 70-летний водитель немецкого седана и три его пассажира в возрасте 44 лет и 21 года, а также 9-летняя девочка.

Госавтоинспекторы организовали проверку. Они установят все причины и обстоятельства ДТП.

Татьяна Ручкина

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