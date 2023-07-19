Подозреваемого в покушении на главу Рамонского района заключили в московское СИЗО

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», предпринимателя Андрея Богомазова, подозреваемого в покушении на убийство теперь уже бывшего главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, заключили под стражу в Москве.

Решение об избрании меры пресечения по ходатайству следствия принял Басманный райсуд. Господину Богомазову вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), порча имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хранение взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В конце 2019 года под машиной на тот момент главы администрации Рамонского района Николая Фролова сработало взрывное устройство. Чиновник получил ранение, но выжил. Как считает следствие, причиной нападения на него стал отказ предпринимателю Андрею Богомазову во вводе в эксплуатацию нежилого здания, построенного с нарушениями. Причастность подозреваемого, по версии Следственного комитета России, подтверждается результатами экспертиз и обысков у него дома.

Сергей Толмачев