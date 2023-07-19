Главные новости за 19 июля. Воронеж, Липецк, Орел Тамбов

Гендиректором фактически национализированной накануне компании «Данон Россия», которой принадлежит молочный комбинат «Липецкий», стал заместитель председателя правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев .

Практически одновременно президентом пивоваренной компании «Балтика», 100% долей которой с 16 июля находятся во временном управлении Росимущества, был назначен Таймураз Боллоев. Компания владеет Воронежским пивоваренным заводом.

Отряд «народной дружины» под названием «Бригада Катукова» начинает создаваться в Орловской области. В процессе формирования отряда дружинники будут проходить «специальную подготовку на полигоне МВД.

Мэрия Воронежа утвердила задание на подготовку проекта планировки под застройку участка площадью 130 га в Советском районе. Возведением нового квартала в этой локации заинтересовался застройщик ООО «ИП К.И.Т.» Ивана Куликова.

Группа «Эконива» Штефана Дюрра (ключевые активы — в Воронежской области) стала «генеральным партнером» играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежского футбольного клуба «Факел» .

Работы по капитальному ремонту моста-плотины гидроузла на реке Цна начались в Тамбове. Также вскоре планируется начать расчистку дна Цны в районе гидроузла.

Ленинский райсуд Воронежа арестовал на два месяца 25-летнего Ярослава Шеховцова, подозреваемому в убийстве двух человек. Убитые были бойцами ЧВК «Вагнер». Они якобы отказались от участия в мятеже 24 июня.