Липецкую компанию заподозрили в афере при получении муниципального контракта

Уголовное дело об «использовании заведомо подложного документа» (ч.5 ст.327 УК РФ, максимальное наказание — шесть месяцев ареста) завели на должностных лиц липецкого ООО «Тепломонтажстрой». Об этом сообщила прокуратура региона.

Там сообщили, что в мае 2023 года администрация Ленинского сельсовета Липецкого района провела конкурс по выбору подрядчика для строительства спортивного сооружения в селе Троицком. Его выиграл «Тепломонтажстрой», снизив начальную цену контракта с 8,72 млн руб. до 8,7 млн руб.

Для участия в конкурсе ООО предоставило документы, подтверждающие у него наличие необходимого опыта строительных работ по контрактам на общую сумму более 1,5 млрд руб. «Однако в ходе прокурорской проверки было выявлено, что указанные договоры являются фиктивными и изготовлены только для обеспечения участия в конкурсе»,— заявили в ведомстве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тепломонтажстрой» было зарегистрировано в Липецке в 2015 году. Уставный капитал 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — гидроизоляционные работы. Генеральный директор и единственный бенефициар — Валерий Сычев. Выручка в 2022 году составила 20,6 млн руб. (в 2021-м — 27,2 млн руб.), чистая прибыль — 152 тыс. руб. (в 2021-м — 201 тыс. руб.).

Алина Морозова

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