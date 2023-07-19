Директора и его зама осудили за гибель ребенка на стройке в Воронежской области

Сотрудникам воронежской строительной компании вынесен обвинительный приговор по делу о нарушении правил безопасности при проведении работ, из-за которого «по неосторожности» два года назад на объекте погибла девятилетняя девочка (ч. 2 ст. 216 УК РФ, максимальное наказени — пять лет колонии). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о сотрудниках ООО «СУ Стройрегион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события 3 августа 2020 года, которые произошли в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. По версии следствия, при разгрузке водопроводных труб рулон с ними упал ребенка . От полученных травм она погибла на месте происшествия.

За это генерального директора стройфирмы приговорили к трем годам колонии общего режима, его заместителя — к двум годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СУ Стройрегион» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Выручка в 2022 году составила 145,7 млн руб. (в 2021-м — 77,1 млн руб.), чистая прибыль — 442 тыс. руб. (в 2021-м — 338 тыс. руб.). Генеральный директор и бенефициар — Михаил Бердников.

В 2020 году, по данным портала госзакупок, администрация Нижнемамонского первого сельского поселения заключила с ООО «СУ Стройрегион» контракт на ремонт системы водоснабжения с частичной заменой водопровода, в ходе исполнения которого и могла произойти трагедия. Цена контракта составила 3,2 млн руб. По данным портала, раоты были завершены к декабрю 2020-го.

Алина Морозова

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