В Воронежской области за месяц почти на 10% подорожало газовое топливо

Газовое топливо для автомобилей (метан либо пропан-бутановая смесь) в Воронежской области в июне подорожало на 9,8%, в среднем, до 23,4 руб. за литр. Об этом сообщается в отчете Воронежстата о динамике цен на топливо в регионе. Еще весной цены на газомоторное топливо в регионе не превышали 19-20 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Другие виды автомобильного топлива подорожали в Воронежской области в июне не так сильно. Цена на бензин марки АИ-98 увеличилась на 1,8%, до 62,4 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 1,4% (до 53,5 руб. за литр), топливо марки АИ-92 — на 1,3% (48,7 руб. за литр). Дизельное топливо стало дороже на 0,7% (54,8 руб. за литр).

18 июля цена бензина АИ-92 в европейской части России на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднималась на 1,26%, до 61 522 руб. за тонну. Это очередной рекорд, цена растет уже девятую торговую сессию подряд. Стоимость АИ-95 также стремится к максимуму — она поднималась на 0,91%, до 67 253 руб. за тонну.

Биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 с начала 2023 года выросла на 69% и 63% соответственно. На фоне подорожания Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России рекомендовали нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже с целью нормализации стоимости.

Сергей Калашников

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