В Краснодаре на Дмитриевской дамбе нашли тело мужчины

В Краснодаре в Нижнем Покровском озере нашли тело мужчины. Следователи организовали доследственную проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба СКР
«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,- сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Тело мужчины, которому на вид 50 лет, заметили днем 19 июля около одного из офисных зданий. Он был в плавках. Очевидцы предполагают, что он утонул в озере.
На территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купание. Об этом неоднократно предупреждали местные власти.
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