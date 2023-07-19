В Краснодаре на Дмитриевской дамбе нашли тело мужчины

В Краснодаре в Нижнем Покровском озере нашли тело мужчины. Следователи организовали доследственную проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,- сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Тело мужчины, которому на вид 50 лет, заметили днем 19 июля около одного из офисных зданий. Он был в плавках. Очевидцы предполагают, что он утонул в озере.

На территории Краснодара нет водоемов, в которых разрешено купание. Об этом неоднократно предупреждали местные власти.

Татьяна Ручкина

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