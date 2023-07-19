В Липецкой области на 65% увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений

В первом полугодии 2023 года в Липецкой области было выявлено 204 коррупционных преступления, что почти на 65% больше аналогичного показателя первого полугодия 2022-го, сообщили в прокуратуре региона. Также за полугодие с 82 до 173 выросло число преступлений, связанных со взяточничеством.

«Наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются сферы государственного и муниципального управления, образования, частный сектор экономики»,— считают в ведомстве

Как за взятки будут судить липецкого борца с коррупцией — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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