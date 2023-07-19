Власти Майкопа выбирают автобусы, на приобретение которых получили казначейский кредит

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов рассказал, что городские власти начали знакомиться с образцами автобусов, на приобретение которых получили 200 млн руб. казначейского кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Мэр пояснил, что казначейский кредит на эту сумму для приобретения 20 автобусов для Майкопа ранее был одобрен правительственной комиссией.

Сейчас городские власти изучают образцы техники отечественных производителей.

«Обращаем внимание на надежность, экономичность, удобство для населения, в том числе и для маломобильных граждан, а также на доступность запасных частей. Новые автобусы будут поставлены на муниципальные маршруты, значительную их часть задействуем на более востребованных направлениях, с учетом развития микрорайонов Майкопа», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram