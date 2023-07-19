Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку продолжат лечить в Москве

Девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, доставят из краснодарской больницы в Москву. Ее продолжат лечить в ведущем детском федеральном учреждении, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно»,— отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадавшая девочка является дочерью супругов из Белгородской области, погибших в результате ЧП на Крымском мосту 17 июля. Тогда два украинских надводных беспилотника совершили атаку на объект.

Уже через несколько часов после происшествия подростка госпитализировали в Центральную районную больницу Темрюка в состоянии средней тяжести. У нее выявили повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Позже средствами санавиации ее доставили в Краснодар. Вопрос о переводе девочки в Москву рассматривался врачами детской краевой больницы в Краснодаре 18 июля.

Татьяна Ручкина

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