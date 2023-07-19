В здравницах Кубани за половину лета отдохнули 170 тысяч детей

С начала детской оздоровительной кампании в здравницах Краснодарского края уже отдохнули более 170 тыс. детей, в том числе более 57 тыс. из других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что внимание уделяется не только оздоровлению, но и организации досуга детей социально уязвимых категорий. За половину лета здравницы края посетили около 76,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Только за июнь в 728 лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ, отдохнули более 68 тыс. детей. В палаточных лагерях побывали около 3 тыс. детей, в лагерях труда и отдыха – более 6 тыс.

Всего курорты Краснодарского края за 1,5 месяца лета посетили 4,1 млн туристов. За вторую половину власти рассчитывают принять еще более 4,5 млн человек.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram