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Руководство городецкой домоуправляющей компании заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении руководства домоуправляющей компании ООО «Удачный выбор» расследуется в Городце, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что компания обслуживает в городе многоквартирные дома и имеет действующие договоры поставки коммунальных ресурсов жителям с муниципальным предприятием «Тепловые сети». Руководство ООО не перевело ресурснобжающей организации собранные с жителей в 2017-2019 годах деньги, а перечислило их на счета аффилированного юрлица. Ущерб от действий фигурантов уголовного дела превысил 33 млн руб.

Владимир Зубарев

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