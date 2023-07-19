В Геленджике начали уборку персиков

Аграрии Геленджика приступили к уборке персиков. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По его данным, агропромышленные предприятия, личные и фермерские хозяйства планируют в этом году собрать более 300 т этого фрукта, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Далее геленджикские аграрии приступят к сбору сливы и алычи, ранних сортов столового винограда.

Всего в этом году в Геленджике планируется собрать более 6 тыс. т семечковых и порядка 1 тыс. т косточковых культур.

Местные жители и гости курорта могут приобрести фрукты на ярмарке выходного дня, уточнил мэр.

Михаил Волкодав

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