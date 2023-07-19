С начала лета курорты Кубани посетили 4,1 млн туристов

За первую половину лета курорты Краснодарского края посетили 4,1 млн человек. Как сообщает пресс-служба администрации региона, турпоток сохраняется на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что Черноморские курорты сейчас заполнены на 87%, курорты Азовского побережья — на 80%, степных и предгорных территорий — на 50%. По его словам, пик летнего сезона еще не наступил: наибольшее число туристов ожидается во второй половине лета.

«До конца лета примем еще более 4,5 миллиона отдыхающих. В предгорных районах загрузка в течение лета остается стабильной. А вот на морских курортах ожидаем дополнительного увеличения турпотока в ближайший месяц»,— отметил Михаил Зарицкий.

В 2022 году курорты Краснодарского края посетили рекордные 17,4 млн человек, в том числе летом прибыло более 9 млн. С начала этого года в регионе отдохнули уже 7,8 млн человек.

Татьяна Ручкина

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