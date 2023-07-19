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Коммерсантъ FM
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Вещи Agent Provocateur теперь можно персонализировать

Марка белья и аксессуаров Agent Provocateur представляет новую услугу для своих клиентов — персонализацию вещей. Теперь халаты, пижамы и другие шелковые аксессуары бренда можно украсить инициалами, именем или любимой фразой. Услуга доступна в ателье Agent Provocateur — достаточно принести вещь в ателье и мастера нашьют необходимые символы на элемент гардероба. В честь запуска новой услуги марка запустила акцию — для клиентов московских бутиков персонализация вещей будет бесплатной при покупке халата или пижамы в офлайн-магазине Agent Provocateur.

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Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

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Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

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