Полиция ищет водителя, который сбил лань на лабинской трассе

Неизвестный водитель сбил лань на трассе «Усть-Лабинск – Лабинск», животное серьезно травмировано, но выжило, а скрывшегося автомобилиста ищет полиция. Об этом сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал минприроды Кубани Фото: Telegram-канал минприроды Кубани

Сбитого автомобилем самца лани европейской утром в среду обнаружили сотрудники ГБУ КК «Краснодаркрайохота». Инцидент произошел рядом с государственным природным зоологическим заказником «Средне-Лабинский», вдоль которого проходит автодорога.

Лань получила серьезные повреждения и отползла в поле. Но дальше из-за полученных травм передвигаться не смогла. Сейчас ветеринары принимают все возможные меры для его спасения животного.

Тем временем правоохранители занимаются поисками скрывшегося с места происшествия водителя.

Минприроды рекомендует водителям быть предельно внимательными, особенно на дорогах, проходящих вблизи заповедников и заказников, а также лесных массивов, где велика вероятность встречи с дикими животными.

Михаил Волкодав

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