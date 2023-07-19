Работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать на ночь

До особого распоряжения работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21 до 5 часов ежедневно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогам совещания по актуальным вопросам организации логистических и транспортных потоков по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николая Лукашенко Фото: Telegram-канал Николая Лукашенко

В связи с этим перевозчикам рекомендуют прибывать на переправу не позднее 6 вечера и не ранее 5 утра. В приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу будут переправлять детей, затем рейсовые автобусы и после — грузовой транспорт с товарами первой необходимости, скоропортящимися продуктами и лекарствами.

Все остальные заказные автобусы должны двигаться через альтернативный сухопутный путь или самостоятельно организовывать транспортировку своих пассажиров по схеме «автобус — электричка — автобус». Николай Лукашенко отметил, что по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути, движение по которому можно осуществлять круглосуточно.

По альтернативному пути через новые регионы, как и ранее, направляются грузовики с неприоритетными грузами. Легковые автомобили массой до 3,5 т могут проехать через Крымский мост.

Татьяна Ручкина

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