«Локомотив-Кубань» подписал контракт со словенским баскетболистом Джорданом Морганом

Американо-словенский центровой Джордан Морган подписал контракт с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Джордан Морган (204 см, 112 кг, 31 год) родился в штате Иллинойс (США). Его профессиональная карьера началась в римском «Виртусе» в сезоне-2014/15. Кроме того, он выступал в чемпионатах Франции, Греции, Словении, и Турции. В сезоне-2020/21 Морган представлял казанский УНИКС, в составе которого стал серебряным призером Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

До попадания в кубанский клуб Морган выступал за турецкий «Коньяспор». В прошлом сезоне баскетболист провел 21 матч в составе команды, набрав 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи.

Татьяна Ручкина

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