В Краснодаре до конца сентября построят инклюзивную игровую площадку

До конца сентября в Комсомольском микрорайоне Краснодара на территории городского сада «Карасунский» построят инклюзивную игровую площадку. Как сообщает пресс-служба мэрии, для строительства зон активности для детей и взрослых выделили 1 га.

«Дети и взрослые смогут отдыхать и заниматься спортом с комфортом, на современном оборудовании. Что особо важно — ни одно дерево не пострадает, ландшафт вблизи Карасунских прудов останется прежним»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Работы по строительству площадки уже начались. Объект будет двухуровневым с большим пандусом для инвалидов. Там разместят три зоны: игровую, пространство с тренажерами для детей, а также спортивное оборудование и теннисный стол для взрослых. На игровой площадке также установят качели, песочницу, тактильные элементы, а также зеркальный лабиринт и музыкальное оборудование.

Татьяна Ручкина

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