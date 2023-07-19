Экс-акционерам Адлерского винзавода не удалось отменить продажу предприятия за 13 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал бывшим акционерам АО «Адлерский винзавод», которые пытались оспорить сделку по продаже предприятия за 13 млн руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: adlervinzavod.ru Фото: adlervinzavod.ru

Как ранее рассказывал «Ъ-Кубань», комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова, Кишинев) и житель Москвы Омар Курбанов, ранее владевшие 100% акций Адлерского винзавода потребовали аннулировать сделку по продаже в 2020 году имущества завода жителю Сочи Антранику Яланузянову. Предметом договора были 15 производственных, административных и складских зданий на земельном участке площадью 2,6 га на улице Гастелло, 40. Сообщалось также, что впоследствии объекты были перепроданы господином Яланузяновым иным лицам.

Отказывая в иске, кубанский арбитраж указал, что оспариваемая сделка была впоследствии одобрена общим собранием акционеров. Также в материалах дела говорится о расписке в получении одним из акционеров наличных в счет оплаты проданного винзавода и уступки прав на земельный участок денег в эквиваленте $5,5 млн.

Акционеры в своих кассационных жалобах утверждали, что в общем собрании не участвовали и указывали на то, что подлинник протокола собрания в материалы дела представлен не был. Также они заявляли, что расписка не относится к оспариваемому договору купли-продажи.

Рассмотрев доводы сторон, кассационный суд, пришел к выводу о действительности сделки, пропуске экс-акционерами сроков исковой давности и оставил решение первой и апелляционной инстанций без изменений.

Михаил Волкодав

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