Мэр Краснодара поручил ускорить капремонт гимназии №88

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил увеличить количество строителей и темпы капитального ремонта гимназии №88. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня на объекте работают 9 человек. Этого недостаточно. Необходимо увеличить количество строителей на площадке и пересмотреть график работ. Ко Дню знаний все должно быть готово. Оправданий и просрочек быть не может»,— отметил Евгений Наумов.

В гимназии на улице Сормовской обновляют пищеблок и обеденный зал на 100 мест. В помещениях уже демонтировали покрытия стен и пола, работают над сетями электро- и водоснабжения. По словам подрядчика, ремонт завершат до конца августа. В выходные строители приступят к стяжке пола, а после начнут штукатурку стен и укладку плитки.

Здание гимназии было построено в 1962 году. Сейчас в ней учатся около 1,1 тыс. детей. За прошлые годы в здании заменили крышу, обновили электропроводку и отремонтировали стадион. На капремонт было выделено 5,7 млн руб., из которых 3,8 млн руб. — из краевого бюджета и более 1,8 млн руб. — из городского.

Татьяна Ручкина

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