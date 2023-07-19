Группу страховых мошенников осудили в Нижнем Новгороде

Нижегородский райсуд назначил четверым фигурантам уголовного дела о мошенничестве в сфере к страхования от года до четырех лет лишения свободы условно, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле обвинения осужденные соучредитель и директор ООО «Медицинский центр ”Медэкспресс”» c тремя подельниками решили организовать фиктивный бизнес в сфере торговли медицинским оборудованием и обмануть страховую компанию «Ингосстрах».

Фигуранты задумали получить страховую выплату, инсценировав потерю якобы приобретенного медицинского оборудования. Для этого они решили поджечь автомобиль, перевозивший груз. Приговор не вступил в законную силу.

Владимир Зубарев