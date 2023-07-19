Глава Кубани поручил достроить «Дворец Самбо» в Краснодаре до конца года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что «Дворец Самбо» в Краснодаре должен быть достроен до конца 2023 года. Сейчас готовность объекта составляет 47%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас на площадке продолжается устройство монолитных конструкций, каркаса и перегородок. Также там монтируют фермы кровли, окна, витражи и покрытия тренировочного зала. Завершить строительство планируют в декабре 2023 года, а ввести в эксплуатацию — в январе 2024-го.

«Важно качественно и быстро завершить строительство, чтобы уже в начале следующего года передать Дворец нашим спортсменам. Уверен, что он станет центром развития самбо как в регионе, так и во всей стране»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что необходимо параллельно уделить внимание и транспорту, с помощью которого жители и гости смогут удобно добираться до объекта. Контракт на проектно-изыскательные работы по подъездной дороге к «Дворцу Самбо» был заключен в июне. Строительство начнется после получения положительной экспертизы. Также рассматривается возможность укладки трамвайных линий с выходом на улицу Дзержинского.

«Дворец Самбо» — уникальный для России проект. Его возводят в кластере «Город спорта» в северной части Краснодара. Там находятся действующие «Баскет-Холл», «Ледовый дворец», «Дворец водных видов спорта» и учебно-тренировочные залы «Чемпион». На территории кластера в будущем планируют построить школу-интернат, легкоатлетический манеж, «Дворец гимнастических видов спорта» и другие объекты.

Татьяна Ручкина

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