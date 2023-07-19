Крымская железная дорога обжаловала отказ во взыскании 102 млн рублей с властей Севастополя

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд перепроверит отказ во взыскании в пользу Крымской железной дороги (КЖД) 102 млн рублей с властей Севастополя. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Крымской железной дороги Фото: сайт Крымской железной дороги

Соответствующая апелляционная жалоба КЖД принята к производству, рассмотрение дела назначено на 10 августа.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что Арбитражный суд Севастополя отказал ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) в иске к властям города на 102 млн руб. По мнению перевозчика, эти средства являются убытками, возникшими в 2019 году в результате государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки пассажиров. КЖД является субъектом естественной монополии на транспорте, и тарифы на ее перевозки устанавливаются властями Севастополя.

ФГУП «Крымская железная дорога» обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту. Выручка КЖД от продаж в 2022 году превысила 5,8 млрд руб., чистый убыток — 3,6 млрд руб. Всего за минувший год услугами железнодорожного транспорта в Крыму воспользовалось 8,3 млн пассажиров, из которых 2,6 млн человек перевезли поезда дальнего следования, 5,6 млн — пригородного. Пассажирооборот на КЖД в минувшем году вырос на 33,4%.

Как заявили в суде железнодорожники, их потери, возникшие в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, должны в полном объеме возмещаться за счет средств бюджета субъекта РФ. Отказывая КЖД в иске, суд сослался на решение правительства России, по которому компании эти компенсации положены из федерального, а не из регионального бюджета.

Михаил Волкодав

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