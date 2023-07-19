На Кубани голосованием выберут 17 поселков, которые надо обеспечить интернетом в 2024 году

Жителям Кубани предложили проголосовать за малые населенные пункты, для которых в этом году нужно поставить базовые станции и обеспечить мобильным интернетом в первую очередь. Об этом сообщает администрация края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа по обеспечению доступа к высокоскоростному мобильному интернету ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По итогам голосования этим видом связи обеспечат 17 населенных пунктов Краснодарского края, которые наберут наибольшее количество голосов.

По данным властей региона, к 2030 году к интернету должны быть подключены все деревни, поселки и станицы с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Проголосовать можно по почте, отправив письмо на адрес Минцифры России, или на портале Госуслуг. Онлайн-голосование будет длиться до 13 августа, по почте письма будут принимать до 10 сентября. Проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке.

По программе «Устранение цифрового неравенства» на Кубани с 2021 года высокоскоростным мобильным интернетом было обеспечено 95 малочисленных населенных пунктов.

Михаил Волкодав

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