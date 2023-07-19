В Тамбовской области осудили мужчину, откусившего ухо незнакомцу в кафе

Моршанский районный суд Тамбовской области приговорил местного жителя к условному сроку за «причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица» (ч.1 ст. 111 УК РФ, максимальное наказание до восьми лет колонии). Мужчине назначили два с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли события осени 2022 года, которые произошли в кафе «Мега» в Моршанске. По версии следствия, которую теперь подтвердил суд, потерпевший находился в заведении вместе со знакомыми. Ему «показалось, что другие посетители вступили в конфликт с его товарищем», поэтому он попытался «пресечь» это. В момент спора подсудимый ударил своего оппонента по лицу, после чего между мужчинами «началась борьба». Они упали на пол и там моршанец откусил потерпевшему ухо.

«В результате данных действий подсудимого, потерпевший лишился ушной раковины. Данное телесное повреждение является неизгладимым и обезображивающим лицо»,— пояснили в суде.

Во время рассмотрения дела подсудимый признал вину. Его имя не называется, однако 19 июля Моршанским райсудом было рассмотрено только одно дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Его фигурантом является Гиорги Гиоргадзе. Приговор в еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алина Морозова

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