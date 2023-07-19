В Краснодаре задержали участника вооруженной массовой драки на улице Жлобы

В ходе проверки причин и обстоятельств массовой драки с участием шести человек на улице Жлобы задержан и опрошен мужчина, которого подозревают в участии в конфликте. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Массовая потасовка произошла в ночь на 7 июля в районе ЖК «Панорама». Один из участников конфликта получил ножевые ранения. На месте происшествия нашли пневматический пистолет и складной нож. В больницу с травмами доставили 27-летнегшо мужчину. К настоящему времени его выписали из учреждения, пострадавший находится на амбулаторном лечении, сообщили в ведомстве.

Видео: Пресс-служба УМВД по Краснодару

«Личности остальных участников инцидента установлены. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по их установлению и задержанию»,— сообщил «Ъ-Кубань» глава пресс-службы краснодарской полиции Артем Коноваленко.

Задержанный злоумышленник, по версии правоохранителей, бил пострадавшего руками и ногами. Основной подозреваемый, ударивший потерпевшего ножом, разыскивается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Анастасия Донскова

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