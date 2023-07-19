Опрос: 87% жителей Краснодара приходится трудиться в нерабочее время

Трудиться в нерабочее время приходится и почти 87% жителей Краснодара, при этом больше половины из них из-за работы не успевают пообедать. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Росгосстрах».

Опрос компания проводила совместно с исследовательским центром «Зарплаты.ру». Вопросы были заданы 400 жителям Краснодара.

Уточняется, что 43% из опрошенных вынуждены перерабатывать время от времени, 30% – часто, а 14% – только в крайнем случае. Чаще всего перерабатывают юристы(56%), сотрудники общепита (52%), сферы услуг (44%), образования (41%) и маркетинга и PR (37%). При этом 42% респондентов перерабатывают по своему желанию, остальные – по требованию начальства (50%) или клиента (8%).

Больше половины из участников опроса признались, что из-за работы не успевают пообедать. А более трети рассказали, что в случае форс-мажоров им приходится трудиться и в выходные.

Ранее опрос экономически активных краснодарцев, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob с 25 июня по 3 июля, показал, что 22% из них, кроме основной, имеют еще и работу по совместительству.

Михаил Волкодав