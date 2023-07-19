Убыток «Красного Сормова» вырос в 3,6 раза в первом полугодии

По итогам первого полугодия судостроительный завод «Красное Сормово» получил убыток в размере 647 млн руб. – это в 3,6 раза больше по сравнению с уровнем прошлого года. При этом выручка сократилась на 20%, до 3,73 млрд руб., следует из отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Дебиторская задолженность завода выросла за последние шесть месяцев с 13,55 млрд руб. до 15,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства «Красного Сормова» выросли с 13,4 млрд руб. до 17,2 млрд руб., краткосрочные — снизились с 15 млрд руб. до 14,4 млрд руб.

ПАО «Завод "Красное Сормово"» было зарегистрировано в мае 1994 года с уставным капиталом 1,59 млн руб. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимуществу, 3,66% – гражданам России. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор Михаил Першин. По итогам 2022 года убыток составил 1 млрд руб., выручка — 8,8 млрд руб.

Анастасия Еремина