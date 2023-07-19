Жителя Краснодара осудили на 18 лет строгого режима за разбой и убийство

Суд назначил жителю Краснодара 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Его признали виновным в разбое и убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В начале декабря 2022 года 44-летний мужчина, имеющий непостоянный заработок, решил похитить чужую легковушку для последующей продажи. По объявлению он связался с незнакомым 30-летним жителем станицы Новотитаровской Динского района, продававшим «Ладу Гранта». Во время встреч и звонков он ввел его в заблуждение о покупке автомобиля.

Вечером 11 декабря того же года краснодарец под предлогом покупки машины пригласил продавца к себе домой в садовое товарищество «Лекраспромовец». Когда продавец подписал и передал ему договор купли-продажи автомобиля стоимостью более 450 тыс. руб., мужчина не менее четырех раз ударил его заранее приготовленной кувалдой по голове, а после задушил. Чтобы скрыть убийство, мужчина спрятал тело в полях Динского района. Также он выбросил в разных местах кувалду, лопату и два мобильных телефона погибшего.

Когда знакомые потерпевшего стали его разыскивать, мужчина сообщил им, что купил машину, рассчитался и отвез его домой. Сестра погибшего обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже брата без вести. Тогда оперативно была установлена причастность покупателя к убийству, и его задержали.

Суд признал краснодарца виновным в убийстве, сопряженном с разбоем и разбойным нападением (п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили 18 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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