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Мобилизованный из Ярославского района погиб в СВО

Уроженец Ярославского района Александр Грязнов погиб в ходе проведения СВО. Об этом сообщил глава района Николай Золотников в своем телеграм-канале.

Александр Грязнов

Александр Грязнов

Фото: Николай Золотников / Телеграм-канал

Александр Грязнов

Фото: Николай Золотников / Телеграм-канал

По словам главы района, Александр Грязнов был призван по мобилизации в ноябре 2022 года. Он служил водителем отделения артиллерийской разведки. Согласно официальной информации, военнослужащий погиб 13 июля.

«Указом президента России Владимира Путина представлен к награждению орденом Мужества посмертно»,— дополнил глава Ярославского района.

Алла Чижова

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