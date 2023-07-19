Мобилизованный из Ярославского района погиб в СВО

Уроженец Ярославского района Александр Грязнов погиб в ходе проведения СВО. Об этом сообщил глава района Николай Золотников в своем телеграм-канале.
Александр Грязнов
Фото: Николай Золотников / Телеграм-канал
По словам главы района, Александр Грязнов был призван по мобилизации в ноябре 2022 года. Он служил водителем отделения артиллерийской разведки. Согласно официальной информации, военнослужащий погиб 13 июля.
«Указом президента России Владимира Путина представлен к награждению орденом Мужества посмертно»,— дополнил глава Ярославского района.