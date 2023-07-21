«ЭкоНиваМолоко» повышает свою эффективность

На молочном заводе «ЭкоНиваМолоко», входящем в состав ГК «ЭкоНива», оптимизируется производство в рамках национального проекта «Производительность труда». Поддержку в этом оказывает Региональный центр компетенций на безвозмездной основе. Проект рассчитан на три года. Ожидается, что в результате производительность труда вырастет на 15-20 %.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эконива Фото: Эконива

Молочный завод, расположенный в поселке городского типа Анна Воронежской области, перерабатывает порядка 400 тонн сырого молока в сутки. Здесь производится широкий ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива», которая поставляется в большинство регионов России и в ближнее зарубежье.

Проект на предприятии стартовал в мае 2023 года в цехе по производству творога. В компании отметили, что он логически дополняет осуществляемую на заводе поэтапную модернизацию. В частности, в сентябре 2022 года был запущен новый творожный цех мощностью 10 тонн в сутки. Руководство компании рассчитывает, что эксперты РЦК помогут проработать план достижения целевых значений, опираясь на опыт внедрения бережливых технологий.

На заводе при поддержке специалистов РЦК уже проанализировали операционную деятельность и производственные процессы. С помощью инструмента бережливого производства «Картирование» выявили «узкие» места на производстве и нашли пути решения. Продолжается развертывание системы «5С» по организации рабочего пространства на всех участках цеха по изготовлению творога. Проведена подготовка тренеров из числа сотрудников, чтобы они перенесли опыт и знания с эталонного участка на все подразделения предприятия. В рамках следующего этапа внедрения оптимизационных решений планируется установить дополнительное оборудование.

По словам руководителя проекта РЦК Андрея Пенькова, благодаря бережливым технологиям компания сможет снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Условия участия в нацпроект на сайте производительность.рф