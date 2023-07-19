В Сочи осудили мужчину, выехавшего в Абхазию в нарушение ограничений из-за допуска к гостайне

Суд в Сочи приговорил к штрафу мужчину, который в нарушение ограничений, связанных с допуском к государственной тайне, в сентябре минувшего года выехал в Абхазию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Хитрых Фото: Василий Хитрых

Осужденный — житель Москвы, ранее участвовавший в проекте, связанном с обеспечением специальной техникой предприятий ГК «Росатом» в рамках гособоронзаказа, и допущенный к секретным сведениям. После увольнения в соответствии с законом его право на выезд из РФ было ограничено до 2027 года. Тем не менее в сентябре 2022 года мужчины выехал в Абхазию.

В суде он полностью согласился с обвинением, и суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб., говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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