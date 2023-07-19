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Семилетний мальчик утонул на пляже в Севастополе

Семилетний мальчик утонул в море у городского пляжа «Омега» в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

По данным ведомства, тело ребенка обнаружили днем 18 июля. Установлено, что мать ребенка отправилась купаться с четырьмя детьми. Один из детей начал тонуть. Спасатели вынесли мальчика на берег, однако он успел захлебнуться. Реанимацию проводили в течение 30 минут, но ребенок скончался.

По данному факту следственные органы проводят проверку, в том числе действий матери, присматривавшей за мальчиком.

Анастасия Донскова

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