В Черном море уничтожили украинскую мину

В юго-западной части Черного моря уничтожили украинскую мину. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Мину обнаружил патрульный корабль «Сергей Котов» в 180 км восточнее пролива Босфор. Уничтожение цели пулеметным огнем произвел экипаж вертолета Ка-27.

Ранее в министерстве сообщили об обнаружении мины, дрейфующей в Черном море с 2022 года в том же районе. В настоящее время в Черном море находится неизвестное количество взрывоопасных объектов, дрейфующих вблизи судоходных маршрутов, отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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