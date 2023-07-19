На Кубани собрали 3 тысячи тонн вишни и черешни

На Кубани на 19 июля собрали 2,9 тыс. тонн вишни и черешни. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Из-за обильных ливней темпы сбора урожая на Кубани снизились. К середине июля было собрано около 2,5 тыс. тонн косточковых культур.

В 2022 году в крае начали замену старых садов косточковых. Под молодые сады определили около 1 тыс. га. В регионе в сфере садоводства заняты не менее 400 предприятий. Ежегодный урожай фруктов и ягод на Кубани достигает 40% от общероссийского показателя.

Анастасия Донскова

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