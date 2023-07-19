ВСУ не менее 80 раз обстреляли Белгородскую область в понедельник

В понедельник, 18 июля, ВСУ выпустили по приграничным территориям Белгородской области не менее 80 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Больше всего ударов, по российское оценке, пришлось на Шебекинский городской округ. По селу Шамино восемь раз ударили из артиллерии.

Пострадали пять человек — у всех осколочные ранения

Как сообщил губернатор, раненых гражданских скорая доставила в городскую больницу Белгорода №2. Одного из пострадавших с легким ранением бедра отправили домой на амбулаторное лечение.

Еще семь артиллерийских снарядов было выпущено по не действующему пограничному пункту пропуска Шебекино. По селу Терезовка ВСУ выпустили восемь минометных снарядов, по поселку Ленинский — шесть. В селе Новая Тавложанка были зафиксированы «прилеты» трех минометных и одного артиллерийского снаряда. По хутору Марьино три раза выстрелили из миномета. В этих населенных пунктах, как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 15 артиллерийских снарядов и еще четыре — по Нехотеевке.

В белгородском селе Наумовка «противник сбросил с БПЛА две гранаты», сообщил губернатор. Также в Грайворонском горокруге в селе Дроновка «атаковал дрон-камикадзе»

В Краснояружском районе окраину села Поповка обстреляли из гранатомета. О пострадавших гражданских и разрушениях мирной инфраструктуры в результате этих атак не сообщается.

В Валуйском городском округе «из ствольной артиллерии» был 13 раз обстрелян хутор Бабка. В результате повреждены три частных домовладения, там выбиты окна, посечены кровли, хозпостройка и забор. Также осколками снарядов была повреждена линия электропередачи, которая сейчас уже восстановлена. Обошлось без пострадавших.

В этом же округе четыре артиллерийских снаряда были выпущены по селу Кукуевка и два минометных — по селу Новопетровка. А в Вериговке с беспилотника было сброшено «взрывное устройство неустановленного образца».

Наконец, в Борисовском районе из миномета дважды обстреляли окраину села Богун-Городок. На территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое этого муниципалитета загорелось сельскохозяйственное поле с пшеницей, принадлежащее частной сельхозкомпании, но причины возгорания пока «устанавливаются».

Сергей Калашников

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