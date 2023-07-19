Сухопутный маршрут в Крым начал отображаться в «Яндекс Картах»

Сервис «Яндекс Карты начал отображать путь по альтернативному сухопутному маршруту в Крым через новые регионы РФ. Об этом сообщает оперштаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб РК Фото: Оперативный штаб РК

В приложении появилась возможность прокладывать автомобильный путь из Ростовской области на полуостров и в обратном направлении через Херсонскую и Запорожскую области.

Альтернативный сухопутный маршрут в Крым работает в круглосуточном режиме. Для этого в новых регионах РФ отменили комендантский час после теракта на Крымском мосту.

Атака на Крымский мост была совершена в ночь на 17 июля украинскими военными. Повреждено дорожное полотно моста. Зампред правительства России Марат Хуснуллин оценил восстановительные работы в 1 млрд руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram