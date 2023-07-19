Нерейсовые автобусы с туристами, направляющиеся в Крым и из него, поедут через новые регионы

Воспользоваться Керченской паромной переправой смогут только рейсовые автобусы, все остальные автобусы с туристами, ехавшие в Крым и из Крыма, отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы. Об этом сообщает минтранс республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После подрыва Крымского моста 17 июля Керченскую паромную переправу перевели на работу с важными грузами и пассажирами рейсовых автобусов. Движение легковых и грузовых автомобилей с неприоритетными грузами после взрыва перевели на альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Вечером 18 июля Минтранс Крыма сообщил, что паромную переправу закроют на ночь — с 21:00 до 5:00. Причины остановки паромного сообщения чиновники не уточнили. Утром власти сообщили о восстановлении движения паромов в штатном режиме.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме в ночь на 18 июля.

Михаил Волкодав

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