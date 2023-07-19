Мэр Ярославля планирует построить новый корпус школы в Заволжском районе

В Заволжском районе Ярославля планируется построить новый корпус школы №48 на 800-850 мест. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 19 июля рассказал мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Это полноценный корпус, полноценная школа. Предпроектное решение будет подготовлено, будем заходить в проектирование, будем искать решение по поиску денежных средств, по участию в федеральных проектах»,— сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

По предварительным расчетам, стоимость строительства корпуса составит порядка 1 млрд руб. При наличии федерального финансирования строительство может начаться в следующем году.

По словам мэра, проблема нехватки мест в школах Заволжского района существует. Для ее решения также заключено соглашение с Ярославским районом о том, что дети из города могут учиться в сельских школах. В частности, сейчас в районе строится школа в поселке Заволжье на 350 мест.

Антон Голицын