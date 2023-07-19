Житель Новороссийска, путешествующий на «Запорожце» к океану, добрался до Амурской области

Житель Новороссийска Михаил Шмаков, совершающий на «Запорожце» путешествие от Черного моря до Тихого океана, сообщил, что добрался до Амурской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из соцсетей Михаила Шмакова Фото: фото из соцсетей Михаила Шмакова

«Вчера на подъезде к Амурской области у нас с ''Запорожцем'' случился юбилей. Мы 10 тыс. км проехали уже», - рассказал путешественник в своих соцсетях.

Господин Шмаков приобрел «Запорожец» 1984 года выпуска в мае 2020 года в кубанской станице Брюховецкая, восстановил его и решил совершить на нем путешествие от Черного моря до Тихого океана. После того, как он достигнет Владивостока, мужчина планирует зафиксировать в Книге рекордов России первый пробег «Запорожца», проехавший своим ходом через всю страну. По последним данным, на спидометре «Запорожца» значится пробег 67 тыс. км.

Михаил Волкодав

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