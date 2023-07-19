Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за вырубки деревьев в Щербинках

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по поводу массовой вырубки деревьев в Приокском районе Нижнего Новгорода. Руководителю регионального управления СК РФ Айрату Ахметшину поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее по факту вырубки СК РФ начал процессуальную проверку. Поводом для этого стали сообщения о вырубке в СМИ и социальных сетях. Местные жители выступили против этого решения, так как общественные слушания по данному вопросу не проводились.

Как писал «Ъ-Приволжье», муниципальные власти объясняют вырубку деревьев необходимостью построить новый газопровод протяженностью 4,4 км от сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина до района Новинок. Жители выступили против проекта, так как для прокладки труб потребуется вырубить аллею в микрорайоне Щербинки. Они обратились в СК РФ и к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить деревья и перенести трассу газопровода за город.

Глава Приокского района Михаил Шатилов обещал обсудить ситуацию на встрече с жителями. В начале текущей недели в соцсетях появились видеоролики о том, что вырубка уже началась. Михаил Шатилов пояснил, что эти работы ведутся с Арзамасской стороны у деревни Ольгино. Решения по вырубке аллеи и прокладке газопровода в Щербинках пока нет.

Андрей Репин