Буданов: к пожару на полигоне в Крыму причастны разведка и ВСУ

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что к происшествию на военном полигоне в Крыму причастны разведка и ВСУ. Об этом начальник управления написал в Telegram.

Утром 19 июля в Кировском районе Крыма произошел пожар на военном полигоне. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины и обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.

Очевидцы сообщают в соцсетях о звуках взрывов на складе боеприпасов. Официальные российские источники к настоящему времени не заявляют о причастности украинских военных к произошедшему.

Для объезда пострадавшего района скорректирован маршрут движения автотранспорта на трассе «Таврида». Из зоны пожара эвакуируют 2,2 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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