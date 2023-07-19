Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту смерти новорожденной в петербургской больнице

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту смерти новорожденной в петербургской больнице, которой удалили почки. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок родился около трех месяцев назад в тяжелом состоянии. Почти все это время она провела в реанимации, однако диагноз медики не подтверждали. Девочка была переведена в отделение реанимации анестезиологии интенсивной терапии новорожденных. Специалисты заявили, что у нее хроническая почечная недостаточность.

При этом в СМИ появлялась информация, что ребенку удалили почки. Официально эту информацию в медучреждениях не прокомментировали. Сами врачи ставили девочке поликистоз почек, однако позже отрицали это. В рамках доследственной проверки пройдет вскрытие.

В ГСУ СК России по Петербургу должны представить доклад о ходе и результате проверки.

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